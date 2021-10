Ida de Tadeu Schmidt ao BBB promove dança das cadeiras na TV Globo

Maju Coutinho deixa o Jornal Hoje e assume a posição do apresentador no Fantástico

Com a ida de Tadeu Schmidt , atual apresentador do Fantástico , para o Big Brother Brasil , outros dois programas da TV Globo passarão por mudanças importantes.

Maria Júlia Coutinho , a Maju, deixará o Jornal Hoje, onde está há dois anos, para apresentar o Fantástico . Ainda nesta semana, segundo o UOL, ela renovou o contrato com a emissora, com duração até 2025.



A permanência de Poliana Abritta , com quem Schmidt dividia o noticiário dominical, é incerta. Maju será substituída no Jornal Hoje por César Tralli, que apresenta o noticiário local da capital paulista, o SP1. Um dos nomes cotados para o SP1 é Marcelo Cosme , de 41 anos, que apresenta o GloboNews em Pauta . O nome de Tadeu Schmidt era tido como o favorito para substituir Leifert após o anúncio de sua saída. Entre os cotados, também estavam Marcos Mion , recém-contratado pela emissora, e Ana Clara Lima , apresentadora do Plantão BBB deste ano.



A Globo ainda não comentou as informações de forma oficial até o fechamento desta nota. A confirmação foi publicada inicialmente pelo UOL.

Fonte www.uai.com.br/