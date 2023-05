Ideflor-bio celebra trinta anos do parque do Utinga com a participação da comunidade

As comemorações pelos 30 anos da maior área preservada da capital paraense, o Parque Estadual do Utinga “Camillo Vianna”, chegaram ao fim neste domingo (7). Ao longo dos últimos dias, o público foi presença constante nas programações científicas, culturais e sociais, e pôde compreender ainda mais a importância dessa parte significativa do bioma amazônico dentro de Belém.

“Quero dizer da minha alegria por estar aqui representando o nosso governador Helder Barbalho, nesta semana festiva de comemoração pelos 30 anos do Parque Estadual do Utinga. É muito importante que a gente possa ter nesse espaço, uma integração com a natureza e que ele possa servir de educação ambiental para todos que praticam esportes, lazer ou até mesmo vêm aqui para respirar o ar puro”, ressaltou a vice-governadora do Estado, Hana Ghassan Tuma.

Referência – Com mais de 1,3 mil hectares de áreas protegidas, a Unidade de Conservação (UC) de Proteção Integral do Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade (Ideflor-Bio), administrada pela Organização Social (OS) Pará 2000, se destaca por abrigar uma grande quantidade de animais, como aves, peixes, insetos e répteis, além de espécies da flora amazônica, algumas, inclusive, encontradas apenas no local.

Quem visita o parque pode apreciar diversos espaços de contemplação da natureza, incluindo os lagos Bolonha e Água Preta. Os dois mananciais são responsáveis pelo abastecimento de 60% da água consumida na capital paraense, um dos motivos que levaram em 1993, o Governo do Pará, por meio do Decreto Estadual n° 1.552/1993, a criar o Parque Estadual do Utinga nos territórios dos municípios de Ananindeua e Belém.

Celebração – Nos últimos meses, a UC tem se consolidado como local de estudos e visitação para alunos da rede pública, universitários e pesquisadores do mundo todo. Para celebrar os 30 anos de uma das maiores UCs em regiões metropolitanas do Brasil, o Ideflor-Bio, por meio da Gerência da Região Administrativa de Belém (GRB), e a OS Pará 2000, prepararam uma programação especial que teve início na quarta-feira (3).

Ao longo dos dias foram realizadas apresentações artísticas, rodas de conversas, visitas guiadas de alunos de escolas públicas, exposições de pesquisas, exibição de filmes com temáticas amazônicas, feira de produtos naturais, distribuição de cartilhas educativas, soltura de ararajubas, corrida comemorativa pelos 30 anos, além de homenagens aos que contribuíram para o sucesso do Parque.

O presidente do Ideflor-Bio, Nilson Pinto, destacou que foram dias de intensas comemorações. “Começamos os festejos na quarta-feira (3), com a presença de alunos das escolas públicas e culminando hoje, logo cedo, com a Corrida pelos 30 anos do Parque do Utinga, quando centenas de participantes estiveram presentes. Em seguida, fizemos a soltura de um novo grupo com seis ararajubas, as quais ganharam a liberdade e já estão frequentando os céus da Grande Belém e, por fim, fizemos diversas homenagens às pessoas que nos ajudaram e têm nos ajudado muito nesse trabalho”.

Nilson Pinto disse, ainda, da importância de fomentar uma educação ambiental mais efetiva, para fazer com que todos tenham uma relação mais saudável com a natureza. “Queria, portanto, agradecer em nome do Ideflor-Bio todos que nos ajudaram a festejar esses 30 anos do Parque Estadual do Utinga e desejo mais três décadas de muito sucesso à esta UC e a todas as outras que foram criadas e estão sendo mantidas pelo nosso Instituto, além daquelas que serão criadas ainda no Estado do Pará”, concluiu o presidente.

Fonte: Agência Pará/Foto: Rodrigo Pinheiro/Ag Pará