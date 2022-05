Ideflor-Bio está com inscrições abertas para a programação da Semana do Meio Ambiente 2022

A Semana do Meio Ambiente está se aproximando e o instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade (Ideflor-Bio) abriu as inscrições para participação nas atividades da programação especial alusiva a semana, que terá o tema “Uma só Terra, um só Ambiente”.

Também estão abertas as inscrições para a Trilha Sensorial – “Sentido a Natureza”, para pessoas com deficiência visual e baixa mobilidade física; Observação de Aves: “Vamos Passarinhar na Trilha Yuna” e “Treinamento de aves para reintrodução na natureza”.

As inscrições podem ser realizadas até o dia 29 de maio, por meio do site do Ideflor-Bio (www.ideflorbio.pa.gov.br).

A Semana do Meio Ambiente 2022 será realizada entre os dias 1° e 05 de junho, de forma integrada com a Semas, Secult, Setur, Ufra, PET/florestal, Gesma, formados por acadêmicos da área das Ciências Agrarias e afins.

A programação inclui circuito educativo nas Unidades de Conservação (UCs), corrida, caminhada, passeio ciclístico, exposições, atrações infantis, musicais, Feira da Biodiversidade, circuito sobre Sistemas Agroflorestais (SAFs), entre outras.

Os espaços que ocorrerão as atividades serão no Parque do Utinga, Refúgio de vida Silvestre Metrópole da Amazônia (REVIS), Porto Futuro e Parque da Residência.

Foto: Kleber José / Jr IDEFLOR-Bio