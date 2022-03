Ideflor-Bio fiscaliza cumprimento de protocolos anticovid após reabertura da Flota do Trombetas

A presidente do Ideflor-Bio também assinou portaria designando um servidor da autarquia para acompanhar o acesso seguro dos extrativistas na reabertura da Floresta Estadual do Trombetas, em Oriximiná. A 1ª Companhia Independente de Policiamento Ambiental de Óbidos vai garantir a segurança nos acessos à flota, que segundo a prefeitura de Oriximiná, foi reaberta no dia 31 de janeiro.

Desde junho de junho de 2021 a Flota Trombetas esteve fechada para as atividades agroextrativistas, por decisão da Justiça Federal, que atendeu às solicitações feitas pelo Ministério Público Federal (MPF) e Ministério Público do Estado do Pará (MPPA).

No dia primeiro de fevereiro, o juiz Jorge Peixoto, da Subseção Judiciária de Santarém, manteve a decisão de abertura da Flota Trombetas, mas deu prazo de cinco dias para que o Ideflor-bio esclarecesse a alegada redução dos mecanismos de proteção à saúde do povo Zo’é, uma vez que a atividade exercida pelos coletores de castanha ocorre na região denominada Jaramacarú, limite com a Terra Indígena.

A Portaria nº. 089 de 23 de fevereiro de 2022, destaca que o objetivo do Ideflor-Bio é garantir de forma compartilhada com a 1ª Companhia Independente de Policiamento Ambiental (1ª CIPAMB), a Prefeitura de Óbidos e a FUNAI, o acesso seguro aos extrativistas na reabertura da Flota do Trombetas, dando cumprimento aos protocolos

Para a reabertura, Ideflor-Bio garante que está cumprindo todos os protocolos de segurança de segurança para evitar a disseminação da Covid-19 e do vírus da influenza H3N2. Além disso, somente os extrativistas cadastrados previamente no instituto poderão entrar na Flota, mediante a apresentação da carteira de credenciamento, que deve ser retirada na base do órgão no Jaramacaru, carteira de vacinação comprovando a vacina contra a Covid-19, de acordo com o protocolo estabelecido, e documento de identificação com foto.

As tratativas para reabertura da Unidade de Conservação (UC) foram amplamente discutidas entre representantes da Diretoria de Gestão e Monitoramento das Unidades de Conservação DGMUC/ Ideflor-Bio, representante da Secretaria de Estado de Segurança Pública (Segup), Comando de Policiamento Ambiental, Secretaria de Estado de Transportes (Setran) e Prefeitura Municipal de Óbidos.

O servidor Deoclécio Neves Cordeiro Junior, técnico de Planejamento e Gestão em Turismo, ficará na região até o dia 16 de março, acompanhando o cumprimento desses protocolos.

