Ideflor-Bio instala viveiro de mudas agroflorestais, em Breves, no Marajó

A equipe técnica do Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade (Ideflor-Bio) realizou a instalação de um viveiro de mudas agroflorestais na Comunidade de São Sebastião Canta Galo, na Unidade de Conservação (UC) Reserva Extrativista (RESEX) Mapuá, na zona rural do município de Breves, no Marajó. A iniciativa de recomposição florestal, por meio do Sistemas Agroflorestais (SAF’s) e do fortalecimento da cadeia produtiva da agricultura familiar, quer promover a geração de renda e a segurança alimentar.

Na Comunidade de São Sebastião Canta Galo residem cerca 25 famílias, cuja atividade econômica tem como base a pesca e o extrativismo vegetal, com destaque para a produção da farinha de mandioca.

A instalação do viveiro, medindo (12X18 m) e com capacidade de produção para 15 mil mudas, contou com a participação da comunidade, que ajudou na limpeza do terreno, medição e costura da tela de sombrite e na instalação da estrutura de aço. No final da instalação do viveiro, foi realizada a capacitação de produção de mudas em tubetes.

Durante o curso foram repassadas informações sobre embalagens, preparo de substrato, tratos culturais e semeio para a produção de mudas de qualidade, a equipe técnica repassou ainda as instruções de adubação, cultivo, tempo transplantar as mudas e auxiliou a comunidade no semeio de 2 mil mudas de açaí BRS Pai d’Égua semeadas em tubetes.

A equipe técnica do Instituto, formada pela engenheira, Agrônoma Laura Dias; o engenheiro ambiental, Gabriel Silva e o técnico em gestão ambiental, Daniel Francez, realizaram análise cautelosa de diferentes aspectos do ambiente, escolhido para receber a estrutura do viveiro, considerando a inclinação do terreno para evitar acúmulo de água, disponibilidade de fonte de água, drenagem do terreno e outros.

Segundo a engenheira agrônoma Laura Dias, nem sempre um terreno reúne todas as características necessárias. “Em algumas localidades a comunidade escolhe uma área com vegetação exuberante, o que levaria à derrubada de árvores, em outras nos deparamos com inexistência de fonte de água.

Quando nos deparamos com essas situações de imediato realizamos um estudo no local para escolha de nova área, sem a necessidade de retirada da vegetação”, disse a engenheira agrônoma.

Ainda segundo Laura Dias, a água é um elemento prioritário e imprescindível para a produção de mudas, que precisam constantemente deste elemento para poder realizar a absorção dos nutrientes e se desenvolver bem, até atingir o tamanho ideal para ser levada a área de plantio onde será instalado os SAF’s”.

Os projetos de recomposição florestal são realizados por meio dos Sistemas Agroflorestais, e executados pela Diretoria de Desenvolvimento da Cadeia Florestal (DDF/Ideflor-Bio) e pelos Escritórios Regionais. Além da recomposição florestal da área, os SAF’s também propiciam diversificação da produção (segurança alimentar) e o consequente incremento de renda para a família do agricultor, com a venda do produto.

De acordo com o Ideflor, nos sistemas, é possível cultivar, simultaneamente, espécies alimentares, frutíferas, industriais e arbóreas por meio das mudas que são produzidas nos viveiros.

“O Ideflor-Bio fomenta a implantação de Sistemas Agroflorestais (SAF’s) como alternativa sustentável para a recomposição florestal no estado, disponibilizando estruturas de viveiros e insumos para produção de mudas florestais e frutíferas, realização de capacitação em técnicas de produção de mudas e implantação de sistemas agroflorestais, apoio ao preparo da área além de acompanhamento técnico regular junto aos agricultores familiares atendidos pelo governo do Estado, por meio do Ideflor-Bio, contribuindo com a diminuição de passivos ambientais, geração de renda e segurança alimentar das famílias”, destacou a presidente Karla Bengtson.

Segundo a gerente do Escritório Regional do Breves/ Ideflor-Bio, Vanacy Leão, a instalação do viveiro de mudas agroflorestais trará inúmeros benefícios para a comunidade que fica há cerca de 19 horas da sede do município de Breves. ]

“Na comunidade das 25 famílias, sobrevivem da pesca e do extrativismo de sementes, frutas e raízes, em especial a produção de farinha. Quando esses alimentos estão escassos os mesmos ficam em condições bem difíceis para dispor de uma alimentação segura. Portanto o viveiro de produção de mudas do Ideflor-Bio na comunidade contribuirá com o desenvolvimento sustentável, social e econômico, proporcionando aos comunitários uma alternativa de produção econômica e alimentar”, disse a gerente.

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação