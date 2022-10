Ideflor-Bio instala viveiros de mudas agroflorestais em Mocajuba e Moju

O Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade (Ideflor-Bio), por meio da Diretoria de Desenvolvimento da Cadeia Florestal (DDF), implantou entre os dias 17 e 21 de outubro dois viveiros de mudas agroflorestais nos municípios de Mocajuba e Moju, na Região de Integração Tocantins.

A iniciativa foi realizada em parceria com as prefeituras locais, conforme planejamento e metodologia de execução do Prosaf, cujo objetivo principal é fomentar a implantação de Sistemas Agroflorestais (SAFs) em propriedades de agricultores familiares como alternativa para recomposição florestal produtiva de áreas alteradas ou degradadas, proporcionando benefícios ambientais, sociais e econômicos para os agricultores envolvidos, e incentivando a produção sustentável e a preservação dos recursos naturais.

A manutenção dos viveiros de mudas é de responsabilidade das secretarias de Agricultura de cada município, que irão desenvolver ações voltadas à temática ambiental e os compromissos do Prosaf, utilizando as mudas produzidas. Os municípios também atuarão como agentes multiplicadores de técnicas de produção de mudas, tanto em sacolas plásticas quanto em tubetes, e na construção de viveiros para composição dos Sistemas Agroflorestais.

Nos dois municípios foram instalados viveiros medindo 12×18 m, no padrão idealizado pelo Ideflor-Bio, com capacidade instalada para produção de 15 mil mudas (em sacolas) de espécies frutíferas e florestais. As ações foram coordenadas pelos servidores do Instituto Estevam Coqueiro, engenheiro florestal, e Laura Dias dos Santos, engenheira agrônoma, e contou com a participação de 10 servidores do município de Mocajuba e 12 de Moju.

Consórcios – Os Sistemas Agroflorestais consistem no plantio consorciado de espécies florestais e frutíferas na mesma área, além de culturas anuais, como milho, feijão e mandioca, que ocupam os espaços vazios entre essas espécies nos primeiros anos de implantação, favorecendo o desenvolvimento das plantas e gerando benefícios ambientais, sociais e econômicos para os agricultores familiares.

Karla Bengtson, titular do Ideflor-Bio, destacou que o Instituto fomenta a implantação de SAFs, disponibilizando estruturas de viveiros para produção de mudas florestais e frutíferas, mecanização da terra, capacitação e acompanhamento regular por sua equipe técnica.

Cleberson Salomão, diretor em exercício da DDF, disse que a agenda faz parte do planejamento de trabalho do órgão, especialmente na pauta da recomposição florestal de áreas alteradas, tendo como estratégia de ação o projeto de fomento à implantação de Sistemas Florestais (Prosaf), atendendo ao público da agricultura familiar.

Segundo o gestor, com a prática dos cultivos agroflorestais o agricultor passa a ocupar espaços antes improdutivos na propriedade, com um sistema que contribui significativamente para o reequilíbrio do ecossistema, o que pode levar a uma dependência cada vez menor de insumos externos e eliminação de hábitos convencionais de preparo de áreas, como o uso do fogo.

Laura Dias ressaltou a importância da participação dos municípios na implantação dos viveiros de mudas. “Nesses locais serão produzidas mudas de árvores e espécies frutíferas, que depois serão reintroduzidas na natureza ou plantadas em áreas de comunidades rurais, parques e demais áreas verdes dos municípios, contribuindo para a diminuição do passivo ambiental e geração de renda aos agricultores familiares assistidos pelas secretarias dos municípios”, explicou a engenheira.

Segundo Estevam Coqueiro, a atividade inclui demarcação e limpeza da área, instalação da estrutura do viveiro, preparo e instalação da tela de sombreamento (sombrite), sistema de irrigação, repasse de técnicas de plantio, cultivo e uso correto do quantitativo de substratos, entre outras ações.

Fonte: Agência Pará/Foto: DDF/IDERFLOR