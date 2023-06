Ideflor-Bio integra programações pela Semana do Meio Ambiente em Tucuruí

O mês de junho é dedicado à conscientização da sociedade sobre a importância da adoção de práticas mais sustentáveis, por isso, com o intuito de contribuir nesse propósito, o Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade (Ideflor-Bio) integrou, nesta quarta-feira (7), às programações pela Semana do Meio Ambiente da Prefeitura de Tucuruí, município da região sudeste paraense.

A Gerência da Região Administrativa do Lago de Tucuruí (GRTUC), responsável pela gestão, monitoramento e fiscalização do Mosaico de Unidades de Conservação (UC) do Ideflor-Bio: a Área de Proteção Ambiental (APA) Lago de Tucuruí e as Reservas de Desenvolvimento Sustentável (RDS) Alcobaça e Pucuruí-Ararão, garantiu uma série de atividades ao público.

Pela manhã, a equipe técnica da GRTUC promoveu um minicurso de substrato em tubetes para a produção de mudas florestais nativas, com a finalidade de inovar e disseminar novas tecnologias para a Unidade de Propagação e Conservação de Plantas (UPCP) da Eletrobrás Eletronorte.

Já durante a tarde, a Gerência contribuiu com a programação da 1ª Eco Feira de Tucuruí, no Ginásio Poliesportivo Esmaelino Pontes. No local, o público teve acesso ao Plano de Manejo do Mosaico de UCs, às orientações a respeito da pesca nessas áreas e, também, foram distribuídos encartes sobre os peixes da Bacia do Rio Tocantins, o sobe e desce do Rio Tocantins na região da Hidrelétrica de Tucuruí e referente aos Acordos de Pesca.

Vale ressaltar que o evento, promovido pela Secretaria Municipal de Educação e de Meio Ambiente de Tucuruí, é a culminância de diversos projetos de Educação Ambiental desenvolvidos por alunos de escolas públicas do município. De acordo com a titular da GRTUC, Keylah Borges, a participação do Ideflor-Bio nessas atividades visa difundir desde as crianças, até os adultos, a importância da preservação dos recursos naturais.

“Na Semana do Meio Ambiente, que o Ideflor-Bio possa compartilhar conhecimento e divulgar suas ações para públicos tão especiais como estudantes de maneira geral e agentes ambientais, que trabalham e fazem parte das nossas UC e, claro, para toda a sociedade aqui do município de Tucuruí”, ressaltou a gerente.

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação