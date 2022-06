Ideflor-Bio promove Trilha Sensorial Inclusiva no Parque Estadual do Utinga, em Belém

Vivenciar a exuberante biodiversidade da Unidade de Conservação (UC) Parque Estadual do Utinga “Camillo Vianna”, por meio dos sentidos táteis, auditivos e olfativos. Esse foi o objetivo da Trilha Ecológica Sensorial Inclusiva“ Sentindo a Natureza” realizada, na manhã deste sábado (4), pelo Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade-Ideflor-Bio, com a participação de 25 estudantes, da Unidade Educacional Especializada (UEES) José Álvares de Azevedo, no bairro de Batista Campos, que trabalha a educação da pessoa com deficiência visual.

A ação faz parte da programação da Semana do Meio Ambiente 2022 com o tema “ Uma só Terra, um só Ambiente”. Além da trilha sensorial, o Parque Estadual ecebeu também a Feira da Biodiversidade, apresentação teatral encenada por atores do Instituto Amigos da Floresta Amazônica (Asflora), e brincadeiras lúdicas infantis.

O percurso de mais de 300 metros, foi realizado na trilha Patauá, a área percorrida recebeu sinalização com cordas nas laterais, para facilitar o trajeto. A ideia foi proporcionar às pessoas com deficiência visual, conhecer espécies típicas da vegetação, presente Parque, e explorar os diferentes elementos da natureza, por meio dos sentidos, permitindo aos participantes conhecer as diversas formas, tamanhos e texturas das folhas, tocar as árvores, sentir o cheiro das folhas, da floresta, superar os obstáculos do caminho, ouvir o som do canto dos pássaros, da cigarra e outros.

A caminhada ecológica foi coordenada por técnicos do Instituto e condutores habilitados da Amazônia Aventura, que receberam treinamento específico para acompanhar o público alvo, e contou também com o apoio dos familiares que acompanhavam os estudantes.

O estudante Marcos Lopes, foi um dos primeiros a chegar no Parque, estava entusiasmado e curioso para participar da trilha e vivenciar as belezas do Parque. “O passeio foi maravilhoso, quero voltar o mais vezes aqui, quero vivenciar tudo novamente”, disse Marcos.

O estudante Lucas Rodrigues, destacou que o passeio foi indescritível, o Ideflor -Bio está de parabéns em realizar essa ação inclusiva. “ Foi a primeira vez que estive em uma trilha em toda a minha vida, gostei muito de abraçar as árvores , sentir o cheiro da floresta, sentir o solo, a experiência de passar por cima dos troncos foi libertador, a natureza é linda temos que cuidar e preservar e não desmatar”, disse o estudante.

A diretora da (UEES) Álvares de Azevedo, Lindalva Carvalho, agradeceu o acolhimento, e a iniciativa do Ideflor-Bio, em colocar à disposição dos alunos com deficiência visual, uma experiência sensitiva inesquecível. “ Sem dúvida alguma a sociedade necessita de ações inclusivas como essa, a experiência foi enriquecedora pelo fato de os alunos terem vivido um momento contemplando e sentindo a natureza, o clima úmido da terra, tocando e percebendo as folhagem das árvores, sentido o cheiro do breu branco natural. A sensação de tocar e no tronco das árvores, um contato desse tipo faz o aluno cego ter seu próprio conceito do objeto tocado. Para eles foi uma experiência maravilhosa e inovadora de muita felicidade. Gratidão ao Ideflor-Bio pela ação de inclusão social”, ressaltou a diretora.

Ascom/Ideflor-BioComo parte da programação alusiva a Semana do Meio Ambiente, no Centro de Acolhimento Parque, os frequentadores, assistiram apresentação teatral, encenada por atores do Instituto Amigos da Floresta Amazônica (Asflora), com tema “Tecnologia social Teatro de Floresta”, que através da encenação, com personagens e lendas da região amazônica, abordaram a importância da preservação do meio ambiente, sustentabilidade, o consumo consciente dos recursos naturais e cidadania.

Já as crianças participaram de atividades lúdicas pedagógicas, com a temática preservação ambiental, por meio de brincadeiras e jogos educativos, instigando- as a interagir acerca dos cuidados com a preservação ambiental.

Ainda no espaço de acolhimento da (UC) foi realizada a Feira da Biodiversidade, que ocorre em duas edições mensais, sendo realizada sempre no primeiro e terceiro sábado de cada mês, e conta com a participação de 16 expositores. Participam da feira, pequenos agricultores familiares, moradores de Unidades e Conservação (UCs), atendidos por técnicos da Diretoria de Desenvolvimento Florestal (DDF), do Instituto. Os trabalhadores comercializam produtos orgânicos e livres de agrotóxicos. Além de produtos orgânicos a feira conta também com a comercialização de artesanato regional e exposição de produtos de empreendedores sustentáveis da Região Metropolitana de Belém (RMB)

A presidente do Ideflor-Bio, Karla Bengtson reforçou que a realização de ações de educação ambiental, por meio da realização de Trilha Sensorial Inclusiva, faz parte das diretrizes de atuação do Instituto, para o fortalecimento das ações educativas, visando à preservação e conservação do meio ambiente. “ Despertar nas crianças , jovens e adultos a conscientização ambiental é fundamental para o entendimento, que há uma necessidade urgente de mudança de atitude, considerando que viver em equilíbrio com a natureza é fundamental para garantir a melhoria na qualidade de vida de todos”, reforçou a presidente.

Ainda sobre o tema, Karla Bengtson enfatiza que as ações de educação ambiental devem ser trabalhadas no dia a dia, com atitudes que incluem a separação e destinação correta do material reciclável, evitar desperdício de água e energia, redução do consumo de produtos plásticos, destinação correta de pilhas, celulares e eletrônicos, entre outras.

A Programação da Semana do Meio Ambiente 2022, é realizada de forma integrada com a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas), Secretaria de Estado de Cultura (Secult), Secretaria de Estado de Turismo (Setur) e grupos organizados da Universidade Federal Rural da Amazônia (UFRA), do programa de Educação Tutorial em Engenharia Florestal (PET/Florestal), Grupo de Estudos em Solos e Meio Ambiente (Gesma), formado por acadêmicos da área

das Ciências Agrárias e afins, e Grupo de Estudos de Animais Selvagens (Geas).

Por Aldirene Gama (IDEFLOR-BIO)

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação