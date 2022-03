Ideflor-Bio realiza programação especial em alusão ao Dia Internacional das Florestas

O Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade (IDEFLOR-Bio), em parceria com a Universidade Federal Rural da Amazônia (UFRA), realiza, neste domingo, no Parque Estadual do Utinga “Camillo Vianna”, até às 13h, programação especial em alusão ao Dia Internacional das Florestas, celebrado dia 21 de março, istoe é, amanã, segunda-feira. O evento tem como objetivo alcançar a sociedade com dados e informações sobre a importância das florestas para a manutenção da vida no planeta e dessa forma, reforçar a necessidade de proteger esses ambientes, adotando ações sustentáveis no dia a dia.

O Dia Internacional das Florestas é celebrado em 21 de março. A data foi criada em 1971, pela Organização das Nações Unidas – ONU, com objetivo de chamar a atenção para a importância da conservação e preservação dos recursos naturais.

A programação é realizada no centro de Acolhimento do Parque do Utinga, desde às 8h, conta com exposições e ações de cunho educacional para ampliar o acesso à informação sobre as florestas para a sociedade paraense. O evento tem o apoio de técnicos da Diretoria de Desenvolvimento da Cadeia Florestal (DDF/Ideflor-Bio) e de grupos organizados da UFRA, do programa de Educação Tutorial em Engenharia Florestal (PET/Florestal), Grupo de Estudos em Solos e Meio Ambiente (GESMA), formado por acadêmicos da área das Ciências Agrárias e afins, e Grupo de Estudos de Animais Selvagens (GEAS).

Durante o evento haverá a divulgação de maquete confeccionada em miriti, com os elementos da floresta e o uso do homem sobre estes recursos; informações educativas sobre as árvores; a madeira como matéria-prima oferecida, sua estrutura anatômica e importância; além da demonstração de sementes e mudas florestais e frutíferas. O evento contará também com a realização de passeio monitorado na Trilha da Moça Bonita, com grupos de até 20 pessoas.



Imagens: Nazaré Sarmento/Ronabar