IDEFLOR-Bio realiza visita técnica regular em propriedades de agricultores familiares

Técnicos da Diretoria de Desenvolvimento da Cadeia Florestal (DDF) do Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade do Estado do Pará (IDEFLOR-Bio) realizaram entre 21 a 25 de março, o acompanhamento técnico regular do Projeto de Sistemas Agoflorestais (Prosaf) em comunidades de agricultores familiares, nos municípios de Concórdia do Pará, Bujaru e Tomé-Açu, na Região de Integração do Capim, além de Acará e Moju, na Região de Integração do Tocantins. A atividade de campo contou com a participação de 60 agricultores.

Entre as comunidades atendidas estão a PA-Miritipitanga, na Comunidade Santa Maria, no município de Tomé-Açu, Comunidade Remanescente de Quilombo Conceição do Igarapé do Mirindeua, no município do Moju; PA-Nenedito Alves Bandeira (BAB) e Comunidade Remanescente de Quilombo Menino Jesus, no município do Acará; Comunidade de São Sebastião no Vale do Jauíra, no município de Concórdia do Pará e comunidade São Braz, na Vila de Jambuaçu, no município de Bujaru.

Durante a ação foram realizadas vistorias dos viveiros de mudas implantados pelo IDEFLOR-Bio, reconhecimento de novas áreas para plantio e o cadastramento de produtores. No município do Acará, além de instruções sobre os SAFs, foi realizado também o georreferenciamento de áreas na comunidade do quilombo Menino Jesus. As ações foram realizadas pelos servidores do IDEFLOR-Bio Estevam Coqueiro, engenheiro florestal e Laura Dias dos Santos, engenheira agrônoma.

O diretor de Desenvolvimento da Cadeia Florestal (DDF), Vicente Neto, destacou a importância da implantação dos Sistemas Agroflorestais (SAFs) como estratégia para a promoção efetiva da recuperação das áreas antropicamente alteradas em propriedade de agricultores familiares do Pará.

“A principal estratégia para recompor a vegetação é o plantio via SAF’s comerciais, que reúne as culturas anuais, frutíferas e essências florestais com especial atenção às que constam na lista da flora amazônica ameaçadas de extinção”, disse o diretor.

Projeto de Sistemas Agoflorestais

O Prosaf é desenvolvido em 04 (quatro) etapas de ação, que consistem no estudo do potencial econômico e perfil socioeconômico da comunidade; capacitações, montagem e instalação do viveiro de produção de mudas; implantação dos sistemas agroflorestais – SAFs; e o monitoramento e acompanhamento técnico.

A presidente do IDEFLOR-Bio, Karla Bengtson, enfatiza que o sistema agroflorestal visa à diversificação das espécies cultivadas, produção sustentável, recuperação de áreas degradadas e implementação econômica para a agricultura familiar. O IDEFLOR-Bio fomenta a implantação de SAFs, disponibilizando estruturas de viveiros para produção de mudas florestais e frutíferas, mecanização da terra, capacitação e acompanhamento regular por meio da equipe técnica do Instituto.

A engenheira agrônoma do IDEFLOR-Bio, Laura Dias, destacou a importância da visita técnica para selecionar áreas para novos plantios e estabelecimento de SAFs.

“Realizamos a avaliação de cada propriedade e repassamos as orientações necessárias de acordo com cada situação encontrada. Avaliamos também o processo de recomposição florestal produtiva em áreas com implantação de SAFs. Quanto ao monitoramento dos viveiros de produção de mudas frutíferas e florestais, implantados anteriormente pelo Instituto, orientamos os agricultores quanto ao manejo das mudas, manutenção na parte da infraestrutura, com atividade de estiramento do sombrite que serve de cobertura , alinhamento de ferros galvanizados, responsável pela sustentação do viveiro, além de ajustes no sistema de irrigação, disse” Laura Dias.

O engenheiro florestal da DDF/IDEFLOR-Bio, Estevam Coqueiro, destacou a importância da visita às comunidades e o diálogo com os produtores para a eficácia da implementação das técnicas agrícolas repassadas, além da seleção de áreas para novo plantio de acordo com o calendário agrícola.

Por Aldirene Gama (IDEFLOR-BIO)

Foto: DDF/IDEFLOR-Bio