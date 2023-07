Ideflor-Bio reforça sinalização em área de desova de tartarugas na Praia do Atalaia

O Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade (Ideflor-Bio) intensifica a sinalização na área do Monumento Natural do Atalaia, em Salinópolis, região nordeste paraense. A Unidade de Conservação (UC) é abrigo para diversas espécies de plantas, peixes, aves e répteis, como as tartarugas marinhas.

Desde fevereiro, garantir a proteção desses animais e de outras espécies que vivem na área tem sido um dos compromissos do Governo do Pará. Durante todo o mês de julho, está mantido o bloqueio de 3 quilômetros da faixa de areia da Praia do Atalaia, à altura do 3º atalho de acesso ao balneário.

O reforço na sinalização busca melhorar a identificação dos espaços proibidos para veículos motorizados. A passagem de pedestres às barracas que comercializam alimentos e bebidas nessa área permanece autorizada. O mesmo vale para quem utiliza o local para a prática do surf, kitesurf e parapente.

Informação – Outra medida implementada pelo Instituto é a fixação de placas demarcatórias ao longo dos 256,58 hectares da UC. O material contém informações, como o decreto de criação, a categoria da reserva e o que não é permitido ser feito no local, incluindo trânsito de veículos automotores não autorizados; retirada de vegetação; construções e descarte de lixo.

Para os próximos dias está prevista a instalação de mais placas demarcatórias para evitar a invasão do território e construções irregulares. A ação será realizada com o apoio da iniciativa privada, informou o presidente do Ideflor-Bio, Nilson Pinto.

“Temos fortalecido nossa relação com a comunidade local e os pequenos e grandes empreendimentos. Vários deles têm apoiado o Ideflor-Bio nas ações que visam à preservação do Monumento Natural do Atalaia. Isso é muito positivo, porque consolida nosso trabalho de conscientização”, enfatizou.

Fonte: Agência Pará/Foto: Vinicius Leal/Ascom Ideflor Bio