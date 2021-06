Identificado corpo de jovem que teve morte cruel, em Parauapebas

De todos as 24 mortes violentas registradas por veículos de comunicação na semana passada, em todo o Pará, a que despertou mais indignação e revolta, por causa da brutalidade com que foi cometida, foi a de um jovem que teve o peito aberto a faca pelos assassinos, que arrancaram o coração da vítima e o fatiaram.

O caso estava cercado de mistério até a manhã de hoje (7), quando o Instituto Médico Legal de Parauapebas informou que o corpo do homem que aparece nos vídeos tendo o peito aberto e o coração retirado é do jovem Ezequiel de Jesus Soares Brilhante, de 24 anos.

O corpo havia sido encontrado no dia 22 de maio, também no bairro Vila Nova, naquela cidade do sudeste paraense. O corpo de Ezequiel Brilhante estava jogado em um terreno conhecido como área do Gabriel e apresentava cortes no pescoço, abdômen aberto e vísceras expostas. As mãos e pés da vítima estavam amarradas. Um pescador encontrou o corpo e acionou a polícia.

De acordo com a Polícia Civil, o jovem era padeiro, natural de Tucuruí, e morava no bairro aa Paz. Agora, com as imagens do crime e a confissão de um adolescente, que apontou os nomes dos outros três homens que participaram do homicídio, a Polícia Civil pode esclarecer os fatos.

Os suspeitos foram identificados como Felipe Pacheco, Carlos Emoji e Gabriel Lourinho e ainda estão foragidos.

Entenda o caso

Um homem foi assassinado e teve o coração arrancado do peito e fatiado pelos criminosos, que filmaram todas as cenas, encontradas no celular de um adolescente de 16 anos. O menor, que foi abordado por policiais militares durante uma diligência de rotina, acabou revelando o assassinato, praticado com requintes de crueldade.

O menor foi apreendido na noite de sexta-feira (4). Os vídeos contendo as cenas do crime bárbaro foram encontrados pelos policiais no celular do adolescente, que apontou o local onde o corpo estava enterrado e entregou os nomes dos assassinos.

No local apontado, em um matagal no final da rua 2, no bairro Vila Nova, na manhã de sábado (5), os policiais militares e os bombeiros localizaram o corpo de Célio Kayke Ferreira da Silva, de 18 anos, enterrado em uma cova rasa e já em estado de decomposição avançado.

O corpo estava com as mãos e os pés amarrados, mas não havia o corte no peito mostrado no vídeo, demonstrando que a vítima não era a mesma que foi filmada pelos criminosos.

Agentes da 20ª Seccional Urbana de Polícia Civil, onde o caso está sendo investigado, tentam localizar e prender os suspeitos para esclarecerem o caso.

Tudo indica que os três homens apontados pelo adolescente são os autores dos dois homicídios, inclusive usando o mesmo modo de imobilização das vítimas, amarrando pés e mãos.

Durante a semana passada foram registradas 24 mortes violentas em todo o Pará, sendo 18 homicídios, dois latrocínios e quatro em troca de tiros entre policiais militares e suspeitos. Estes dados não são oficiais, mas apenas os que foram registrados por veículos de comunicação no período

