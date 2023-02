Identificados os matadores do sargento PM. Um deles já foi despachado para o além.

Policiais civis e militares, com ajuda da Polícia Rodoviária Estadual, já conseguiram identificar os seis marginais que cometeram assalto a um residencial na cidade de Ulianópolis, a 400 quilômetros de Belém, no sudeste do Pará, ontem, segunda-feira, 13, ocasião em que fizeram uma família refém e ainda balearam e mataram o sargento PM Adalto Lira. Um dos bandidos, em confronto com a polícia, tombou morto ontem mesmo.

Segundo informações procedentes de Ulianópolis, dois bandidos são dessa cidade e quatro de Igarapé-Miri. O que morreu era conhecido por “El Chapo”. Ele caiu após trocar tiros com policiais militares e civis, em uma área de mata de Ulianópolis, segundo disse o coronel Denis, comandante do Comando do Policiamento Regional VI (CPR-VI).

O bando agiu de forma premeditada ao invadir o condomínio e anunciar o assalto. Depois de atirarem na cabeça do policial, eles fugiram levando reféns. Em vídeo que circula nas redes sociais, “El Chapo” dança ao lado de uma mulher. Não há informações quando o vídeo foi gravado.

Um cerco com diversos policiais de cidades vizinhas como Dom Eliseu e Paragominas, além de forças especializadas da Polícia Militar como o Grupamento Tático de Operações (GTO), Batalhão de Missões Especiais (BME) de Castanhal, nordeste do Pará; além do Batalhão de Rondas Ostensivas Táticas Motorizadas (Rotam) e o Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE), vindos da capital paranaense foi montado. Os policiais usaram até um trator pelo meio do mato no afã de prender os bandidos que fugiram abandonando os reféns e um carro fora da zona urbana de Ulianópolis.

A Polícia Civil informou que equipes da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core), de Belém, da Superintendência de Paragominas, Delegacia de Homicídios de Paragominas, da delegacia de Ulianópolis e Delegacia de Dom Eliseu também realizam diligências para identificar e localizar os envolvidos no crime.

Imagens: Reprodução: Jorge Nascimento/Ronabar