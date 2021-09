Ídolo do Paysandu agradece homenagem recebida do clube

Marcão esteve presente na conquista da tríplice coroa do Papão

O ex-goleiro Marcão, que esteve à frente do gol do Paysandu no início do ano 2000 e foi um dos destaques que conquistou a tríplice coroa (três títulos em uma mesma temporada), recebeu uma homenagem de seu antigo clube na última segunda-feira (27).

Por intermédio da Diretoria de Cultura e Memória, juntamente com o programa Sócio Campeão Eterno, o ex-goleiro recebeu das mãos do executivo de marketing do Paysandu, Marcone Barbosa, uma camisa e carteirinha personalizadas, além de um quadro.

“Me senti muito honrado pela homenagem. Quero agradecer a todos envolvidos e ao presidente Mauricio pela iniciativa de valorizar o passado do clube e aqueles que ajudaram a enriquecer sua história”, afirmou o ex-jogador. O clube vem homenageando ídolos bicolores que prestaram grandes serviços ao clube. Marcão foi o goleiro titular do Papão durante a conquista do título histórico da Copa dos Campeões, em 2002.

“Posso dizer que vivi no Paysandu Sport Club as maiores alegrias que um dia sonhei na minha infância como atleta profissional e espero em breve poder visitar e conhecer de perto nossa casa, que está ainda mais bela e transformada para melhor, após esses quase 20 anos da minha passagem pelo clube. Mais uma vez agradeço a todos pela belíssima homenagem. Um grande abraço à toda a Nação Bicolor”, finalizou o ex-goleiro.

Além de campeão da Copa dos Campeões, Marcão também conquistou os títulos da Série B do Campeonato Brasileiro (2001), Copa Norte (2002) e um bicampeonato paraense (2001 e 2002). Destes, três títulos foram no mesmo ano, por isso chamada de tríplice coroa.

(Beatriz Reis, estagiária, sob supervisão de Pedro Cruz, coordenador do Núcleo de Esportes)

Fonte O Liberal