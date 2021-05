Idosa de 104 anos é diagnosticada com covid-19 em Rio Maria; Pará tem 302 novos casos

Atualizando os números da pandemia, a Secretaria de Estado de Saúde Pública do Pará (Sespa), divulgou no começo da noite desta quarta-feira, 12, o registro de mais 302 novos casos e 24 óbitos por contaminação de covid-19 no período de sete dias. Entre os novos diagnósticos, 21 crianças com menos de 12 anos testaram positivo para a covid-19 e uma idosa de 104 anos, de Rio Maria, foi diagnosticada com a doença no último sábado (8).

O Estado do Pará, hoje, está com 491.746 pacientes infectados e 13.779 mortos em razão da pandemia do novo coronavírus.

Sobre os casos subnotificados pelas prefeituras paraenses, a Sespa confirmou a ocorrência de mais 2.476 casos e 80 óbitos ocorridos em dias anteriores.

Os dados foram divulgados às 18h de hoje no twitter da Sespa, que informa que a taxa de letalidade continua com 2,80%, com 459.021 pacientes recuperados, 503 casos em análise e 83.972 casos descartados.

Também foi informado pela Sespa, nesta tarde, a disponibilidade de leitos para tratamento de pacientes com covid-19. O Pará dispõe de 100% de vagas para casos de pacientes que requerem UTI Neonatal, que conta com três leitos disponíveis. A disponibilidade atual é esta: clínicos – 876 ofertados, 519 disponíveis (ocupação de 40.75%); clínicos pediátricos – de 7 ofertados, 4 disponíveis (ocupação de 42,86%); UTI Adulto – de 632 ofertados, 205 disponíveis (ocupação de 67,56%); UTI Pediátrica – de 12 ofertados, 7 disponíveis (ocupação de 41,67%); UTI Neonatal – 3 ofertados, 3 disponíveis (ocupação de 0,00%).

ATUALIZAÇÃO DE CASOS DE COVID-19

. Total de casos confirmados: 491.746

. Total de óbitos: 13.779

. Em análise: 503

. Recuperados: 459.021

. Descartados: 83.972

. Novos casos nos últimos sete dias (cadastrados – 12): 302

. Novos óbitos nos últimos sete dias (cadastrados – 12): 24

. Casos subnotificados de períodos anteriores a esses sete dias (cadastrados – 12): 2.476

. Óbitos subnotificados de períodos anteriores a esses sete dias (cadastrados – 12): 80

Fonte: O Liberal

Redação Integrada