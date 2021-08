Idosa de 64 é sequestrada ao sair de hospital em Belém; polícia investiga o caso

Vítima foi levada em um carro, mas conseguiu fugir com ajuda de um flanelinha, dizem familiares. Ninguém foi preso.

Av. Visconde de Souza Franco, em Belém — Foto: Agência Belém

Familiares de uma idosa de 64 anos afirmam que ela foi vítima de sequestro ao sair de um hospital particular na av. Visconde de Souza Franco, área central de Belém.

O caso ocorreu na tarde de quinta (19), quando ela foi abordada pelos criminosos, que a levaram um carro, até que ela conseguiu fugir. A Polícia Civil (PC) disse que instaurou inquérito para apurar o crime.

Segundo os familiares, a idosa está com problemas no coração e havia acabado de sair de uma consulta. Os criminosos à levaram em direção a um banco, mas enquanto o semáforo estava fechado, aproveitou para sair do veículo e teve ajuda de um flanelinha para escapar. Os dois criminosos fugiram e, até então, ainda não foram localizados.

A família disse que o carro usado pelos criminosos era alugado e foi devolvido logo após a ação dos criminosos, que ainda estão sendo identificados pela Polícia.

A PC disse que diligências estão sendo realizadas para prender os criminosos e que qualquer informação que possa ajudar no caso pode ser repassada pelo Disque Denúncia 181.