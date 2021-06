Idosa tenta sacar dinheiro e descobre depósito de US$ 1 bilhão em sua conta nos EUA

Uma moradora da Flórida, nos Estados Unidos, levou um susto no fim de semana ao tentar sacar US$ 20 (cerca de R$ 100) em um caixa eletrônico. Ao digitar o valor, uma mensagem a alertou para uma cobrança extra se quisesse retirar a quantia.

Ela estranhou a taxa adicional e decidiu verificar seu extrato, pensando ter entrado no cheque especial. Foi quando descobriu ter quase US$ 1 bilhão (cerca de R$ 5 bilhões) em sua conta bancária – o dinheiro não estava ali no dia anterior.

“Sei que a maioria das pessoas pensaria que ganhou na loteria, mas fiquei horrorizada, porque não era meu dinheiro”, disse Julia Yonkowski em entrevista à emissora NBC nesta segunda-feira (21).

Foto: Reprodução/ NBC

Fonte: G1/Foto: Reprodução/NBC