Idoso abusa sexualmente de adolescente com deficiência na Marambaia, em Belém

Imagens que começaram a circular na tarde da última segunda-feira, 28, mostram o momento em que um idoso, é flagrado tocando nas partes íntimas de uma jovem de 13 anos, no patio da própria casa. De acordo com informações, a vítima é uma Pessoa com Deficiência (PCD). O caso foi regidtrado na Seccional da Marambaia, e segue sob investigação.

As imagens foram registradas por um vizinho, que flagrou o momento da ação do homem. Nas imagens, o homem põe a mão pela grade da casa e toca os seios da jovem, que se assusta e o afasta do local. Em outras imagens, o homem chega a tocar nas partes íntimas dela, também por meio da grade.

A Polícia Civil informou por meio de nota, que a situação foi encaminhada para a Delegacia Especializada no Atendimento à Criança e Adolescente (Deaca), onde a vítima foi encaminhada para escuta e será submetida a um acompanhamento psicológico. O caso corre em segredo de Justiça.



Fonte: Roma News