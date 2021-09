Idoso cai de ônibus e motorista segue viagem no interior do Pará

A câmera de segurança de um estabelecimento comercial registrou o acidente e, nas imagens, às 11h56, da última quarta-feira (29), é possível ver o momento em que o idoso cai de um ônibus, na cidade de Santarém, no oeste do Pará.

Segundo informações preliminares, o motorista começou a dirigir, enquanto José Wilson Fonseca dos Santos, 64 anos,subia no ônibus, o que resultou no desequilíbrio e na queda do senhor. O veículo seguiu viagem e deixou a vítima estatelada em via pública.

O idoso foi encaminhado para o Hospital Municipal de Santarém. De acordo com o enfermeiro do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), José Santos apresentava quadro clínico estável e, apesar de algumas escoriações, ele encontrava-se consciente, mas em observação.

A empresa responsável pelo ônibus envolvido no acidente informou que está cuidando de todas as despesas hospitalares do idoso, e ainda relatou que o motorista já foi afastado de suas atividades habituais, até as circunstâncias serem totalmente esclarecidas.

Fonte: Portal Debate Carajás, com O Liberal