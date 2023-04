Idoso começa a estudar Direito e ganha festa dos colegas de faculdade

No Ceará, um idoso, que ingressou na faculdade de Direito, é visto como exemplo pelos colegas de curso, professores e professores. Antônio Santos de Sousa, de 75 anos, ganhou uma festa de aniversário surpresa no último dia 10. As informações são do G1.

Antônio é agricultor e está aposentado. Agora, ele é estudante e realiza um sonho de infância.

– Quando eu era jovem, eu não tive condição de estudar. Além de eu vir de família pobre, naquela época, não havia escola suficiente para que a gente pudesse estudar. Só tinha escola para família de rico. As coisas eram cruéis – disse o idoso.

Para estudar, ele precisa se deslocar mais de 100 quilômetros porque mora no distrito de Campos Belos, zona rural do município de Caridade, e a faculdade Unopar fica em Canindé.

Segundo Vera Araújo, diretora da faculdade, Antônio é um exemplo.

– O Seu Antonio, para nós, tem sido uma grata surpresa. Um aluno que, enquanto agricultor, teve dificuldade de acesso ao conhecimento. (…) Eu acho a coisa mais linda. Mostra para todo mundo que sonho não envelhece. Tem o compromisso dele de vir todos os dias à aula, de dar conta das atividades, ele pede para sentar na frente [na sala de aula]. É um exemplo de retidão, esforço, dedicação, honestidade – falou.

Antônio tem quatro filhos e 11 netos. No passado, quando tinha apenas 12 anos, comprou um material para tentar aprender a ler e pedia que pessoas aleatórias o ajudassem durante o tempo livre que tinha antes de ir para o trabalho na roça.

– Naquela época, era até difícil encontrar alguém que soubesse ler – lembra.

Aos 68 anos, ele conseguiu iniciar a Educação de Jovens e Adultos (EJA). Em 2021, Antônio conseguiu fazer supletivo e obter certificado de ensino médio. A matrícula na faculdade veio nesse ano de 2023.

– Quando eu era criança, eu pensava: ‘se um dia eu estudar, eu vou ser juiz’. É algo da minha infância mesmo – contou o idoso.

FESTA

A festa que o idoso ganhou dos colegas aconteceu no último dia 10, mas o aniversário dele foi no dia 8 de abril. Antônio disse que todos estavam em aula quando a professora avisou que eles iriam para um evento.

A celebração surpreendeu o estudante.

– Quando eu cheguei me deparei com aquela multidão de gente, e aquela festa maravilhosa que teve para mim. Foi uma alegria porque eu não esperava – relatou.

