Idoso de 68 anos morre afogado em rio do Garimpo Jardim do Ouro, em Itaituba

Um idoso, identificado como Arnaldo Borges da Silva, de 68 anos, morreu afogado, no final da tarde desta terça-feira (01), por volta das 17h, no Rio Novo, localizado no Garimpo Jardim do Ouro, em Itaituba (PA).

De acordo com o enteado do idoso, Sebastão Joaquim dos Santos, o fato ocorreu após ele realizar um mergulho no rio. A Polícia Militar foi comunicada sobre a situação. Diante disso, uma guarnição seguiu para o local e tentou prestar socorro, mas não obteve êxito.

Diante disso, comunicaram o delegado de plantão, que autorizou a remoção do corpo, pela família, para sepultamento.

Fonte: Plantão 24horas News.