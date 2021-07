Idoso de 71 anos é preso acusado de estuprar a própria neta, de três anos

Manoel Ferraz Neto foi preso por policiais da Deaca, em Parauapebas. Na manhã de terça (29), a criança deu entrada no hospital com fortes dores na região pélvica

Manoel Ferraz Neto, de 71 anos, foi preso por policiais da Delegacia Especializada ao Atendimento da Criança e ao Adolescentes (Deaca), nesta terça-feira (29), no bairro Vila Palmares Sul, em Parauapebas, sudeste do Pará. Ele é acusado pelo crime de estupro de vulnerável, que teria sido cometido contra a própria neta, uma criança de apenas três anos de idade. A vítima foi socorrida, passou por exames médicos e não corre risco de vida. Com informações dos portais Zé Dudu e Debate Carajás.

A equipe da delegada Ana Carolina de Abreu, titular da Deaca, foi chamada por médicos do Hospital Municipal de Parauapebas, após a criança ter dado entrada na emergência, sentindo fortes dores na região pélvica. Além das dores, também foi constatado que a vítima apresentava sinais de abuso sexual recente.

A delegada informou, ainda, que quando o médico foi examinar a criança, ela se retraiu, e disse que estava sentindo muita dor. Ela também afirmou que o avô havia tocado na sua região genital. Depois do primeiro diagnóstico, uma médica foi chamada para realizar um segundo exame na vítima.

Novamente a criança se mostrou retraída, se queixou das dores e acusou, mais uma vez, o avô de ter tocado nela, inclusive nas nádegas. A médica também constatou sinais de agressão sexual. Ao ser interrogada, a vítima disse que os abusos ocorriam durante os finais de semana, quando ela ficava com os avós.

Em entrevista à imprensa local, o acusado negou as acusações e insinuou que outras pessoas lidam com a menina no dia a dia, mas não citou nomes. A prisão preventiva de Manoel Ferraz Neto foi decretada, e ele foi conduzido para o sistema penal de Parauapebas, onde permanece à disposição da Justiça.

