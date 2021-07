Idoso de 75 anos é encontrado morto no quintal de casa, em Itaituba

Um idoso de 75 anos, identificado como Paulo Pereira dos Santos, foi encontrado morto neste domingo 25, no quintal de sua residência, localizada na vigésima segunda rua no bairro Bom Remédio, em Itaituba.

Uma guarnição da Polícia Militar foi acionada para averiguar a situação. Chegando ao local foi constatado a veracidade do caso. De acordo com informações repassadas pela população e familiares a vítima tinha problemas de Saúde.

A Polícia Civil foi informada do caso, e posteriormente acionaram o Instituto Médico Legal (IML), para fazer a remoção do corpo para necropsia e saber as causas da morte.

Fonte: Portal Plantão 24h News.