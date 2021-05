Idoso de 77 anos é encontrado morto dentro da própria casa

Populares disseram que dentro da casa não havia marcas de sangue

Erdilson Araújo da Cruz, 77 anos, foi encontrado morto nesta terça-feira (25) dentro da casa onde ele morava sozinho, no conjunto Santa Lúcia I, em Marituba. De acordo com informações da filha adotiva do idoso, que não estava na residência no momento do ocorrido, ele teria sofrido um acidente doméstico, quando caiu e bateu com a cabeça, vindo a óbito. “Só me ligaram e disseram que ele tinha caído. Ele já tinha um problema muito grande no coração e pode ter sido isso”, contou.

Populares disseram que dentro da casa não havia marcas de sangue. “Eu ouvi um barulho de água na casa dele que não parava, daí eu fui ver o que era e ele estava lá jogado. Tudo indica que foi queda mesmo. Eu estive com ele mais cedo, umas duas horas, e ele disse que fazia dias que não tomava o remédio da pressão. O corpo dele está lá, eu acho que ele estava banhando e caiu”, disse um vizinho de Erdilson.

O corpo foi periciado e removido pelo Instituto Médico Legal (IML).

