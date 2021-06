Idoso de 79 anos é preso após chamar criança de oito anos para dormir com ele

Um idoso de 79 anos foi preso nessa terça-feira (08) acusar de aliciar, assediar e ameaçar uma criança de oito anos chamando-a para dormir com ele. O caso aconteceu na Comunidade Boa Esperança, em Santo Afonso (280 km de Cuiabá).

A Polícia Militar foi acionada com a denúncia de que um homem estava armado e ameaçando os moradores da Comunidade Boa Esperança.

Uma equipe da PM foi até o local e encontrou um casal, que contou que o suspeito havia aliciado a filha deles, de oito anos, puxando a criança pelo braço e chamando-a para dormir com ele.

Ao saberem do ocorrido, os pais da criança discutiram com o suspeito, que saiu do local, mas logo retornou com uma espingarda, ai os moradores acionaram a polícia.

Quando os policiais chegaram, foram recebidos pelo suspeito com a arma em punho, uma espingarda artesanal calibre 20, mas ao ver a equipe ele se entregou.

Ele acabou preso por aliciar, assediar e ameaçar a criança e também por porte ilegal de arma de fogo.

Fonte: Com informações de O Livre