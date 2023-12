Idoso de 81 anos imobiliza e bate em ladrão dentro de farmácia

Uma tentativa de roubo dentro de uma farmácia no Jardim Novo Mundo, em Goiânia (GO), acabou malsucedida graças a um idoso de 81 anos, que derrubou o ladrão e o imobilizou, na noite do último domingo (10). O criminoso foi preso pela Polícia Militar (PM) logo após a investida.

O momento inusitado foi registrado por câmeras de segurança do estabelecimento. Nas imagens, é possível ver o ladrão entrar no local, fingindo ser um cliente. Ele chega a perguntar no balcão se havia remédio para diabetes.

O idoso ao lado, por sua vez, tinha acabado de sacar dinheiro na farmácia e guardou o montante no bolso. As cenas mostram o suspeito tentando pegar as cédulas no bolso da vítima. O criminoso não contava, porém, que o idoso o derrubaria no chão e o agrediria, surpreendendo até mesmo os funcionários.

– Ninguém dava nada pelo senhor. Depois, ele pegou o bandido do chão e jogou em uma prateleira e bateu bem mais. Super inusitado, mas, graças a Deus, nenhum funcionário se feriu e o idoso machucou bem pouco. Só o assaltante mesmo – declarou Izabella Ferreira, uma das funcionárias do estabelecimento, segundo o portal G1.

Após ser imobilizado, o ladrão conseguiu escapar, pegou o celular de um dos funcionários do caixa, mas, sem sorte, acabou preso por policiais que haviam acabado de chegar.

Assista as imagens registradas pelas câmeras:

Idoso raiz de 81 anos imobiliza e bate em ladrão dentro da farmácia em Goiânia. Esse é o Brasil que eu quero! 🇧🇷👏🏻👴🏻 pic.twitter.com/J5lodpwehb — Thais🇧🇷🇺🇸🇮🇹 (@thaispsic) December 13, 2023

Fonte: Pleno News/Foto: Reprodução / Twitter