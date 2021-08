Idoso desaparece após viajar para Tailândia/PA

A Polícia Civil foi procurado após desaparecimento do idoso João Ferreira Soares, de 66 anos. João saiu na última sexta-feira (20), de Breu Branco e veio de ônibus até Tailândia, para resolver assuntos particulares e encontrar uma prima para seguir viagem para Belém.

De acordo com uma amiga, desde sábado (21) o idoso não deu mais notícias. João vendeu alguns móveis de uma casa e conseguiu uma quantia no valor de R$ 5 mil reais.

“Ele saiu de Breu Branco na sexta a noite, por volta das 19h30 e chegou em Tailândia por volta das 23h30. O último contato dele comigo, foi no sábado às 16h, não sabemos o que aconteceu com ele”, explicou à polícia a amiga do idoso.

O desaparecimento foi comunicado na delegacia de Tailândia. Os familiares esperam encontrar João para acabar com a angústia.

Fonte: Portal Tailândia