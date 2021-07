Idoso é atropelado e morto por caminhonete na rodovia BR-230

Acidente aconteceu na noite desta terça (6), próximo à comunidade Agrovila, em Itupiranga

Um idoso, ainda não identificado, foi atropelado e morto por uma caminhonete, na noite desta terça-feira (6), na rodovia BR-230, próximo à comunidade Agrovila, na zona rural do município de Itupiranga, sudeste do Pará. De acordo com informações de testemunhas, a vítima seria um andarilho, que já era acostumado a caminhar pela rodovia. As informações são do portal Debate Carajás.

O idoso, segundo moradores, já perambulava há cerca de 10 anos pela rodovia Transamazônica, no perímetro entre a Vila de Cajazeiras, distante cerca de 19 quilômetros do local do acidente, e a Agrovila, sempre pedindo comida e local para dormir.

Com o impacto, o andarilho morreu de forma instantânea, sem chance de ser socorrido. O corpo dele foi removido por uma equipe do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves (CPCRC) e irá passar por um exame de necropsia. A caminhonete permaneceu no local do sinistro.

Ainda de acordo com testemunhas, no local do atropelamento, existem curvas e ladeiras que prejudicam a visibilidade dos motoristas. Vários acidentes, inclusive com vítimas fatais, já ocorreram no trecho da BR-230, nas proximidades da Agrovila, dizem os moradores.