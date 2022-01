Idoso é encontrado morto dentro de casa pela irmã no bairro do Marco, em Belém

Na noite da segunda-feira (24), o corpo de um idoso foi encontrado em avançado estado de decomposição dentro de casa, após moradores reclamarem do mau cheiro que exalava do local, na Alameda Dr. Rocha, no bairro do Marco, em Belém.

Ssegundo informações de testemunhas, desde o último sábado (22) que o idoso, identificado apenas como Raimundo, não aparecia pela vizinhança, que começou a sentir falta do morador. Na noite desta segunda, devido ao forte cheiro que exalava do imóvel, alguns vizinhos telefonaram para a irmã do idoso, que ao chegar a casa, encontrou o corpo de Raimundo inchado, na sala.

A Polícia Militar foi acionada, e o caso foi registrado na Seccional de Polícia Civil da Pedreira. Uma equipe do IML fez a remoção do corpo do imóvel. A causa da morte ainda é desconhecida.

Fonte: Portal Debate Carajás, com Roma News