Idoso é encontrado morto dentro do banheiro de casa, em um sítio

Desaparecido desde segunda-feira, 31 de maio, o idoso Merivaldo Vieira Damasceno, de 75 anos, foi encontrado morto, em estado avançado de decomposição, na noite de ontem, em um banheiro localizado nos fundos da casa dele, na vicinal do Parola, a 35 quilômetros de Tailândia, na Região do Baixo Tocantins.

Vizinhos que sentiram a ausência do idoso acionaram os policiais do Grupamento Tático Operacional (GTO), da 6ª CIPM, que foram até o local verificar o que havia acontecido.

Durante as buscas na área, na tentativa de achar o idoso com vida, os agentes sentiram o mau cheiro vindo do banheiro da residência e o encontraram.

O corpo estava a cerca de 200 metros da casa do sítio de Marivaldo Damasceno, que morava sozinho. A causa da morte ainda é desconhecida e apenas a perícia poderá dizer o que de fato aconteceu com ele. O caso está sendo apurado pela Delegacia da Polícia Civil.

Fonte: Ver o Fato