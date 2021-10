Idoso é executado com tiro no rosto na frente da filha de 11 anos

O assassino invadiu a casa onde estava a vítima e atirou no rosto do idoso, que morreu no local

Sebastião Melchíades Bezerra, de 64 anos, foi morto a tiros na frente da filha, uma menina de 11 anos, na terça-feira (5), em Chapadão do Sul (MS). O assassino invadiu a casa onde estava a vítima e atirou no rosto do idoso, que morreu no local. As informações são dos portais Campo Grande News e Chapadense News.

A vítima estava deitada em um colchão na sala, ao lado da filha, que estava no sofá, quando foi surpreendido pelo suspeito, que arrombou a porta a chutes, apontou a arma para a cabeça do homem e disparou três vezes.

A menina presenciou o crime e correu, assustada. Ela foi amparada por vizinhos, que chamaram o Corpo de Bombeiros. No local, os socorristas encontraram Sebastião morto.

De acordo com testemunhas, minutos antes do crime, dois homens em uma moto pararam do outro lado da rua. O atirador foi o único que desceu, caminhou até a casa da vítima, fez os disparos e fugiu.

Equipes da Polícia Civil buscam identificar os suspeitos da execução. A Polícia Militar e o Conselho Tutelar também foram chamados para amparar a filha da vítima.

