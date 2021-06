Idoso é morto a pauladas por vizinhos em Alenquer

Um idoso identificado como Abner Lopes da Silva, de 81 anos, foi assassinado por três adolescentes em sua própria residência na manhã da última terça-feira hoje (22) no município de Alenquer, sudoeste do estado. Com as pancadas, Abner sofreu fraturas em um dos braços e lesões graves no crânio. Segundo informações da Polícia Militar, o crime teria sido motivado por um desentendimento entre o homem e os adolescentes, que eram vizinhos da vítima.

Abner foi encontrado desacordado pela própria filha. Ainda segundo a Polícia, toda confusão começou após o idoso soltar a frase “já vão roubar na taberna” aos vizinhos. Em seguida, os rapazes arrombaram a casa onde ele estava e desferiram várias pauladas na região da cabeça.

Os três adolescentes já foram identificados pela polícia. Eles foram apreendidos e apresentados na delegacia de Polícia Civil para os procedimentos cabíveis.

Fonte: Portal Tailândia