Idoso é morto a tiros e facadas no interior de Baião

Um homem identificado apenas por “Baiano” foi morto por disparos de arma de fogo e golpes faca por voltas de 1h da madrugada do domingo passado, dia 27. O fato se registrou na Vila Anilzinho, altura do km 70 da Rodovia Transcametá, em Baião, no Baixo Tocantins.



Testemunhas disseram que a vítima estava num bar quando um homem identificado por “Isaías” se desentendeu e em seguida cometeu o crime. A vítima estava a caminho de sua residência quando foi abordado por “Isaías” que efetuou pelos menos dois tiros de espingarda e em seguida deu golpes de faca no homem que morreu ainda no local.



Baiano, como era conhecido, não tem nenhum parentesco na localidade e morava ali há pouco tempo.



O criminoso desapareceu e o corpo da vítima foi removido ao Instituto Médico Legal do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves, seção de Tucuruí, a pedido da polícia em Baião.

Imagens: Reprodução