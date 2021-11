Idoso é morto com faca cravada nas costas, em Marabá

O idoso Belchor Oliveira da Silva, de 70 anos, foi assassinado com um golpe de faca nas costas, na tarde desta sexta-feira (5), no bairro Belo Horizonte, em Marabá. O crime teria sido praticado por um homem identificado como Ildemberg da Silva Santos, de 40 anos, preso em flagrante. As informações são do site Correio de Carajás.

Familiares disseram que o criminoso pretendia roubar a vítima e não era a primeira vez que isso acontecia. Segundo o sargento Harisson, da Polícia Militar, responsável pela prisão, o acusado foi preso na esquina das ruas Samuel Monção e Salvador, perto do local do crime. Ainda de acordo com o PM, Ildemberg aparentava estar sob efeito de drogas.

Wilton Oliveira, de 53 anos, sobrinho da vítima, disse que o acusado já tinha sido preso por estupro de vulnerável, no bairro Amapá, e depois de ter sido solto, ele cometeu roubo contra Belchor, há cerca de 20 dias, ocasião em que roubou dinheiro, um telefone celular e um aparelho de TV, além de tê-lo ameaçado de morte.

Ainda conforme Wilton, o criminoso voltou à casa de Belchor para lhe roubar pela segunda vez, pois sabia que ele havia acabado de receber o dinheiro da aposentadoria e também que morava sozinho.

Fonte O Liberal