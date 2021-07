Idoso é preso após abusar sexualmente da própria filha em Goianésia do Pará

Um idoso foi preso na última terça-feira (13), acusado de abusar sexualmente da própria filha na zona rural de Goianésia do Pará, nordeste paraense.

De acordo com delegado melquesedeque Ribeiro, a prática de estupro contra crianças e adolescentes tem sido recorrente no município, e afirma que todo a força de segurança e assistência social tem contribuído no combate ao abuso sexual.

Um mandado de prisão preventiva foi expedido contra o acusado que já se encontra a disposição da justiça. O idoso será transferido para o presidio de Tucuruí.

Fonte: Portal Tailândia