Idoso é preso após assediar ex com dezenas de PIX

O idoso importunou dezenas de vezes a ex-namorada por meio de mensagens enviadas em transferências bancárias via PIX . Ele mandava pequenas quantias para a conta da vítima com mensagens como “estou com saudades” ou “retire o processo”.

Segundo a Polícia Civil, o homem foi preso após denúncia da ex. Ela informou que o idoso não aceitava o fim do relacionamento e passou a perseguir e ameaça-la através de ligações e mensagens.

Mesmo com medida protetiva, a mulher não teve paz. O idoso enviava diariamente diversas transferências irrisórias, apenas para enviar suas mensagens pedindo a volta da ex.

Ele foi preso em sua casa e afirmou estar ciente de que estava violando a medida protetiva, mas que amava demais a mulher.

Fonte: O Povo