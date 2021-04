Idoso fura bloqueio para transar e culpa vacina: “Aumentou meu tesão”

Um homem de 85 anos foi multado na Itália por violar as regras de bloqueio para tentar se encontrar com prostitutas. Ao argumentar com os policiais sobre as razões da atitude, ele culpou a vacina contra Covid-19 pelo aumento de sua libido. “Meu tesão ultrapassou o telhado”, afirmou.

De acordo com reportagem do jornal The Sun, em menos de uma hora, o idoso foi flagrado duas vezes pelos policiais numa região da cidade de Eboli, onde vans estacionadas na praia funcionam como pontos de encontro para o sexo pago.

Pela dupla violação, o homem teve de pegar € 1.000, o equivalente a cerca de R$ 6.500 pelo câmbio desta segunda-feira (26/4). O idoso, que não foi identificado, disse ter sido imunizado contra a Covid-19 há cerca de uma semana e que, desde então, seu desejo sexual tinha aumentado muito.

De acordo com o porta-voz da polícia, Sigismondo Lettieri, ele teria acrescentado não se importar com o valor da multa pois o dinheiro teria sido “bem gasto”. A inusitada reação à vacina relatada pelo senhor italiano não está descrita entre os efeitos colaterais de nenhuma das vacinas contra Covid-19.