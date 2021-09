Idoso morre ao tentar defender filho de assalto em Castanhal

No final da manhã desta quarta-feira, 22, uma tentativa de assalto acabou com um morto e um baleado na rua Quintino Bocaiuva, no bairro do Cariri, em Castanhal, na Grande Belém. Segundo informações da Polícia Militar, as vítimas foram identificadas como Marco Antônio Braga, de 52 anos, e Forbino Carvalho Braga de 75 anos, que faleceu ainda no local do crime.

A PM informou que dois homens em uma motocicleta chegaram ao local em que pai e filho estavam e anunciaram o assalto. Porém, Marco Antônio reagiu e foi baleado no ombro. Seu pai, Forbino, tentou defendê-lo e acabou sendo atingido pelos disparos. Uma equipe do Serviço de Atendimento de Urgência e Emergência (Samu) foi acionada, mas apenas Marco Antônio foi encaminhado ao Hospital.

O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado para remover o corpo do idoso. Os criminosos fugiram logo após os disparos. A Polícia Militar trabalha em parceria com a Polícia Civil para capturar os suspeitos.

Por: Roma News

Foto: Reprodução/Redes Sociais/WhatsApp