Idoso morre após ser atropelado pela filha em Pau D’Arco, no Pará

Um idoso de 81 anos morreu após ser atropelado por um carro conduzido pela filha em Pau D’ Arco, sudeste do Pará. A Polícia Civil investiga o caso.

O acidente ocorreu na noite de sábado (21) e foi confirmado pela polícia nesta segunda-feira (23). A condutora de 44 anos perdeu o controle da direção do carro a caminho de casa e atingiu um pedestre. O carro só parou ao bater em um poste e algumas casas chegaram a ficar sem energia.

Quando desceu do carro para prestar socorro, a motorista reconheceu o pai. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local, por volta das 20h.

O corpo do idoso foi sepultado no domingo (22) em Pau D’ Arco, cidade com pouco mais de 5 mil moradores, segundo o IBGE.

A Polícia Civil informou que “diligências estão sendo realizadas para coletar informações sobre o acidente”.

Abalada, a motorista ainda deve ser ouvida. Ela pode responder por homicídio culposo, quando não há intenção de matar. A velocidade estimada do carro e outros detalhes sobre o acidente não foram informados pela polícia.