Idoso que foi encontrado com sinais de espancamento morre no hospital

O homem, de 67 anos, morava sozinho. A casa dele estava com sinais de arrombamento.

Um idoso que trabalhava como vendedor ambulante morreu na madrugada desta sexta-feira (23), no hospital municipal Dr. Alberto Tolentino Sotelo, em Santarém, no oeste do Pará. Ele foi encontrado desacordado dentro da casa dele, na manhã de quinta-feira (22), no bairro Nova República.

De acordo com informações da polícia, a vítima identificada como José Aguiar Ferreira, de 67 anos, realizava vendas na Praça da Matriz. O idoso morava sozinho e estava desacordado quando foi encontrado pelo irmão, Francisco Ferreira.

“Entraram lá. Ele estava ferido, bateram na cabeça dele. Tinha muito sangue no chão. Encontramos ele com vida, mas ele não falava mais nada. A casa estava aberta atrás e fechada na frente, não encontramos o celular dele”, contou Francisco.

O caso foi registrado na 16ª Seccional Urbana de Polícia Civil, responsável pelas investigações. Até o momento, nenhum suspeito foi preso. As informações são do G1.