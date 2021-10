Idoso suspeito de estuprar criança de 3 anos é linchado por populares

Uma vizinha flagrou o homem passando a mão nas partes íntimas da menina

Um idoso suspeito de estuprar uma criança de três anos foi linchado por populares e jogado em um bueiro, na noite desta segunda-feira (11), em Santa Luzia, na região metropolitana de Belo Horizonte (MG). O homem precisou ser resgatado pelo Corpo de Bombeiros. De acordo com a Polícia Militar, o homem, que não teve o nome divulgado, foi encaminhado em estado grave ao hospital. As informações são do portal BHAZ.

A PM foi acionada às 17h para atender a um chamado sobre estupro. Quem fez a denúncia foi o pai de uma menina de três anos. Ele disse que estacionou o carro na frente de casa e saiu por alguns minutos para buscar a carteira de vacinação da criança. Em frente ao portão da residência, ficou a mãe da menina, vigiando a filha.

No entanto, de onde a mãe estava, não foi possível ver quando o idoso se aproximou do veículo e começou a passar a mão nas partes íntimas da menina. O estupro foi flagrado por uma vizinha, que gritou. Foi quando o pai da criança saiu de casa, viu o idoso fugindo e conseguiu imobilizá-lo.

A mãe da criança começou a passar mal e o marido foi socorrê-la, soltando o suspeito de estuprar a criança. Foi quando o idoso foi cercado e agredido por dezenas de moradores. Depois, ele foi jogado dentro de um bueiro.

O Corpo de Bombeiros esteve no local por volta das 18h, e resgatou o homem ainda consciente, mas com fala desconexa. O idoso não foi identificado por nenhum morador e não possuía documento de identificação.

O suspeito recebeu vários ferimentos na cabeça e foi encaminhado ao hospital em estado grave. De acordo com a PM, ele segue internado sob escolta. O caso será investigado pelo órgão de segurança.

Fonte O Liberal