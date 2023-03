Idosos do abrigo João Paulo II recebem vacina bivalente contra covid-19

Idosos que vivem no abrigo João Paulo II, no município de Marituba, receberam a aplicação da vacina Pfizer Bivalente contra a covid-19, nesta sexta-feira, 4. A ação foi organizada pela Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa), por meio da coordenação estadual de saúde do idoso.

Pedro Martins e José Maria Souza foram os primeiros a chegar ao espaço destinado à imunização e disseram estar satisfeitos em receber a vacina. “É muito importante para nós tomar a vacina, aqui. Quanto mais proteção, melhor contra essa doença. Somos cadeirantes e não precisar se deslocar até uma unidade de saúde ajuda bastante, aqui ficamos mais confortáveis”, disse Pedro, de 73 anos.

Dona Oneide Silva, de 90 anos, também recebeu a dose de reforço da vacina Ela conta que se sentiu mais segura por poder se vacinar dentro do abrigo. “Me sinto melhor e segura em poder me vacinar aqui dentro. Isso é muito bom”, explicou a idosa.

Cerca de 100 pessoas, entre idosos que vivem na instituição e funcionários, foram vacinadas durante a ação que foi realizada em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde de Marituba.

Nesta primeira fase de vacinação, o imunizante será aplicado em pessoas com mais de 70 anos, ribeirinhos, quilombolas, indígenas e idosos vivendo em instituições de longa permanência como o abrigo João Paulo II. As pessoas que não fazem parte do grupo prioritário para as vacinas bivalentes e não iniciaram a vacinação ou que estão com o esquema vacinal incompleto, deverão complementar com o esquema monovalente.

“Por se tratar de um grupo de risco, que são os idosos, é importante que eles estejam imunizados. E, como foi uma recomendação do Ministério da Saúde, achamos melhor realizar uma ação aqui dentro, onde tem pessoas com a saúde debilitada. O município está operacionalizando o processo de imunização em parceria com a Sespa”, afirmou o coordenação da saúde do idoso, Amujacy Vilhena.



Texto de Tatiane Freitas

Fonte: Agência Brasil/Foto: José Pantoja/Agência Brasil