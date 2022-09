IEL oferece diversas vagas de estágio em Belém e Castanhal

Os estudantes que estão buscando uma oportunidade de estágio, é bom ficar atento as vagas que o Instituto Euvaldo Lodi do Pará (IEL/PA), entidade que compõem o Sistema Federação das Indústrias do Estado do Pará (Sistema FIEPA) está ofertando em Belém e Castanhal.

Em Belém as vagas são direcionadas a estudantes dos cursos de Ciências Contábeis, Jornalismo, Administração, Ciência da Computação, Engenharia da Computação, Engenharia Ambiental, serviço Social, Bacharel em Enfermagem e Técnico em Eletrotécnica. Para concorrer as vagas em Belém, os interessados devem levar o currículo para o e-mail encaminhamento@iel-pa.org.br.

Já para o município de Castanhal, as vagas são para Administração e Ciências Contábeis. Interessados devem encaminhar currículo para o e-mail castanhal@iel-pa.org.br com o título da vaga.

Veja as vagas disponíveis pelo IEL Pará

Estágio para CIÊNCIAS CONTÁBEIS

Bolsa Auxílio: R$ 1.000,00 + auxílio transporte + auxílio alimentação

Horário: 08:00 às 16:00 (02 horas de intervalo para almoço)

Requisitos: alunos cursando do 3° ao 6° semestre no turno da noite. Necessário conhecimento intermediário no Pacote Office.

Interessados enviar currículo para o e-mail encaminhamento@iel-pa.org.br com o título “Ciências Contábeis”. Mais informações pelo telefone 4009-4712.

Estágio para JORNALISMO

Bolsa Auxílio: R$ 1.000,00 + auxílio transporte + auxílio alimentação

Horário: 08:00 às 16:00 (02 horas de intervalo para almoço).

Requisitos: alunos cursando do 3° ao 6° semestre no turno da noite. Necessário conhecimento intermediário no Pacote Office.

Interessados enviar currículo para o e-mail encaminhamento@iel-pa.org.br com o título “Jornalismo”. Mais informações pelo telefone 4009-4712.

Estágio para ADMINISTRAÇÃO

Bolsa Auxílio: R$ 1.000,00 + auxílio transporte + auxílio alimentação

Horário: 08:00 às 16:00 (02 horas de intervalo para almoço)

Requisitos: alunos cursando do 3° ao 6° semestre no turno da noite. Necessário conhecimento intermediário no Pacote Office.

Interessados enviar currículo para o e-mail encaminhamento@iel-pa.org.br com o título “Adm1”. Mais informações pelo telefone 4009-4712.

Estágio para CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

Bolsa Auxílio: R$ 1.000,00 + auxílio transporte + auxílio alimentação

Horário: 08:00 às 16:00 (02 horas de intervalo para almoço)

Requisitos: alunos cursando do 3° ao 6° semestre no turno da noite. Necessário conhecimento intermediário no Pacote Office e em Python, SQL, Wireshark,VBA.

Interessados enviar currículo para o e-mail encaminhamento@iel-pa.org.br com o título “Ciência da Computação”. Mais informações pelo telefone 4009-4712.

Estágio para ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO

Bolsa Auxílio: R$ 1.000,00 + auxílio transporte + auxílio alimentação

Horário: 08:00 às 16:00 (02 horas de intervalo para almoço)

Requisitos: alunos cursando do 3° ao 8° semestre no turno da noite. Necessário conhecimento intermediário no Pacote Office e em Python, SQL, Wireshark,VBA.

Interessados enviar currículo para o e-mail encaminhamento@iel-pa.org.br com o título “Engenharia da Computação”. Mais informações pelo telefone 4009-4712.

Estágio para ENGENHARIA AMBIENTAL

Bolsa Auxílio: R$ 1.000,00 + auxílio transporte + auxílio alimentação

Horário: 08:00 às 16:00 (02 horas de intervalo para almoço)

Requisitos: alunos cursando do 3° ao 8° semestre no turno da noite. Necessário conhecimento intermediário no Pacote Office.

Interessados enviar currículo para o e-mail encaminhamento@iel-pa.org.br com o título “Eng Ambiental”. Mais informações pelo telefone 4009-4712.

Estágio para SERVIÇO SOCIAL

Bolsa Auxílio: R$ 1.000,00 + auxílio transporte + auxílio alimentação

Horário: 08:00 às 16:00 (02 horas de intervalo para almoço)

Requisitos: alunos cursando do 3° ao 6° semestre no turno da noite. Necessário conhecimento intermediário no Pacote Office.

Interessados enviar currículo para o e-mail encaminhamento@iel-pa.org.br com o título “Serviço Social”. Mais informações pelo telefone 4009-4712.

Estágio para ADMINISTRAÇÃO

Bolsa Auxílio: R$ 780,00 + auxílio transporte

Horário: 8:00 às 14:00

Requisitos: Alunos cursando a partir do 2° semestre.

Interessados enviar currículo para o e-mail encaminhamento@iel-pa.org.br com o título “Administração”. Mais informações pelo telefone 4009-4712.

Estágio para BACHAREL EM ENFERMAGEM

Bolsa Auxílio: R$ 560,00 + auxílio transporte

Horário: 08:00 às 12:00

Requisitos: Alunos cursando do 6° ao 9° semestre.

Interessados enviar currículo para o e-mail encaminhamento@iel-pa.org.br com o título “Enfermagem”. Mais informações pelo telefone 4009-4712.

Estágio para TÉC. ELETROTÉCNICA

Bolsa Auxílio: R$ 700,00 + auxílio transporte

Horário: 06:00 às 12:00

Requisitos: Alunos cursando a partir do 2° módulo.

Interessados enviar currículo para o e-mail encaminhamento@iel-pa.org.br com o título “Eletrotécnica manhã”. Mais informações pelo telefone 4009-4712.

Estágio para TÉC. ELETROTÉCNICA

Bolsa Auxílio: R$ 700,00 + auxílio transporte

Horário: 12:00 às 18:00

Requisitos: Alunos cursando a partir do 2° módulo.

Interessados enviar currículo para o e-mail encaminhamento@iel-pa.org.br com o título “Eletrotécnica tarde”. Mais informações pelo telefone 4009-4712.

Curso: ADMINISTRAÇÃO

Valor da Bolsa: R$ 500,00 + R$ 150,00 auxílio transporte

Horários: 08:00 às 12:00 e 14:00 às 16:00

Requisitos: alunos cursando a partir do 2º semestre.

Interessados encaminhar currículo para o e-mail: castanhal@iel-pa.org.br, com o título “ADMINISTRAÇÃO” ou entrar em contato pelos telefones: 3711-0804 / 99264-7348 / 99100-5641.

Curso: CIÊNCIAS CONTÁBEIS

Valor da Bolsa: R$ 500,00 + R$ 150,00 auxílio transporte

Horários: 08:00 às 12:00 e 14:00 às 16:00

Requisitos: alunos cursando a partir do 2º semestre.

Interessados encaminhar currículo para o e-mail: castanhal@iel-pa.org.br, com o título “CIÊNCIAS CONTÁBEIS” ou entrar em contato pelos telefones: 3711-0804 / 99264-7348 / 99100-5641.

Curso: ADMINISTRAÇÃO

Valor da Bolsa: R$ 600 + R$ 100,00 auxílio transporte

Horários: 08:00 às 14:00

Requisitos: alunos cursando a partir do 1º ao 6° semestre.

Interessados encaminhar currículo para o e-mail: castanhal@iel-pa.org.br, com o título “ADMINISTRAÇÃO” ou entrar em contato pelos telefones: 3711-0804 / 99264-7348 / 99100-5641.

Curso: CIÊNCIAS CONTÁBEIS

Valor da Bolsa: R$ 430,00 + R$ 70,00 auxílio transporte

Horários: 08:00 às 14:00

Requisitos: alunos cursando a partir do 5º ao 7° semestre.

Interessados encaminhar currículo para o e-mail: castanhal@iel-pa.org.br, com o título “CIÊNCIAS CONTÁBEIS” ou entrar em contato pelos telefones: 3711-0804 / 99264-7348 / 99100-5641.

Imagem: Divulgação