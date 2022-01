IFPA abre concurso para preencher quadro de funcionários com salario de até R$ 4.180,66

O Instituto Federal do Pará (IFPA) está com inscrições abertas para quem pretende fazer parte do quadro de funcionários da instituição. Serão 27 vagas imediatas para os cargos de técnico- administrativos em educação, distribuídas nas funções de assistente em administração, contador, médico e técnico em tecnologia da informação.

As inscrições vão ficar abertas até 7 de fevereiro e podem ser feitas online, a taxa de inscrição varia de R$ 80 para técnico administrativo em educação classe D(nível médio) e R$ 100 pra técnico administrativo em educação classe E (nível superior).

A remuneração varia de R$ 2.446,96 a R$ 4.180,66. Para quem passar no concurso público, vai poder atuar durante dois anos conforme validade do concurso, há possibilidade do prazo ser duplicado por mais dois anos se for necessário.

Para garantir uma vaga, o candidato deverá realizar uma prova de conhecimentos básicos e específicos, são 90 questões objetivas de múltipla escolha. Portanto a prova é de caráter eliminatório e classificatório, as provas vão ser realizadas nos municípios de Belém, Marabá e Santarém, no ato da inscrição o candidato pode escolher onde deseja fazer a prova.

