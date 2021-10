IFPA abre hoje seleção para graduação e curso técnico sem taxa de inscrição

O IFPA abre hoje as inscrições de processo seletivo para cursos superior e técnico em suas instituições pelo estado em diversas áreas. Serão mais de 6 mil vagas ofertadas pelo processo seletivo que vai ingressar os novos estudantes a partir do no ano que vem.

Os interessados em concorrer á uma vaga, devem acessar o link a partir de 12h00 desta quinta-feira (28) até as 23h00 do dia 12 de novembro de 2021, não havendo necessidade de pagamento de inscrição e nem mesmo realização de provas, o critério de avaliação para classificação será por meio do histórico escolar do candidato.

Link para inscrição de graduação: https://prosel.ifpa.edu.br/psu-graduacao-2022

Link para inscrição de curso técnico subsequente: https://prosel.ifpa.edu.br/psu-tecnico-subsequente-2022

Link para inscrição de curso técnico integrado: https://prosel.ifpa.edu.br/psu-tecnico-integrado-2022

Foto: Ifpa Campus Belém

Jornalista: Marina Moreira