IFPA abre matrículas para cursos de inglês e espanhol na modalidade EAD

O Instituto Federal do Pará (IFPA) vai abrir as inscrições para turmas dos cursos de Formação Inicial e Continuada (FIC) em Inglês e em Espanhol. Os cursos serão realizados na modalidade a distância (EAD).

As inscrições devem ser feitas on-line, no período de 30 e 31 de janeiro, até às 23h59. Caso seja atingido o limite de vagas, as inscrições podem ser encerradas antes do prazo conforme estabelecido no edital.

No ato da inscrição os candidatos poderão escolher apenas uma das opções de idioma e preencher o formulário eletrônico disponível no site da instituição. A seleção será feita com base na ordem de inscrição dos candidatos, de acordo com a data e a hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Cursos e suas respectivas vagas

FIC Inglês Iniciante A1 | EaD | 250 vagas

FIC Inglês Iniciante A2 | EaD | 50 vagas

FIC Inglês Independente B1 | EaD | 50 vagas

FIC Espanhol Iniciante A1 | EaD | 250 vagas

FIC Espanhol Iniciante A2 | EaD | 50 vagas

FIC Espanhol Independente B1 | EaD | 50 vagas

MODALIDADE

EaD integralmente on-line

Como os cursos são 100% online, as vagas descritas nesta chamada pública são vinculadas a alguns campi do IFPA, mas isso NÃO determina exigência de localização geográfica do aluno nos municípios citados. Os candidatos selecionados podem realizar as aulas de qualquer lugar com acesso à internet.

REQUISITOS

Para todos os cursos é exigido ter concluído o 9º ano do ensino

fundamental, ou ensino equivalente, até a data de publicação deste edital

Para os cursos de Nível Iniciante A1: não é necessário apresentar documento de proficiência.

não é necessário apresentar documento de proficiência. Para os cursos de Nível Iniciante A2 : é preciso apresentar documento (certificado, declaração, histórico etc.) de uma instituição de ensino que comprove proficiência no nível anterior, ou seja, Nível Iniciante A1 .

: é preciso apresentar documento (certificado, declaração, histórico etc.) de uma instituição de ensino que comprove proficiência no nível anterior, ou seja, . Para os cursos de Nível Independente B1: é preciso apresentar documento (certificado, declaração, histórico etc.) de uma instituição de ensino que comprove proficiência no nível anterior, ou seja, Nível Iniciante A2.

Quem não tem documento para comprovar a aptidão para os níveis Iniciante A2 e Independente B1, pode responder os questionários de proficiência disponíveis em https://ctead.ifpa.edu.br/proficiencia:

Se você quiser se inscrever para os cursos do Nível Iniciante A2 , deverá responder os Questionários de Proficiência do Nível Iniciante A1 .

, deverá . Se você quiser se inscrever para os cursos do Nível Iniciante A2, deverá responder os Questionários de Proficiência do Nível Iniciante A2.

Quem concluiu cursos dos níveis Iniciante A1 ou Iniciante A2 ofertados anteriormente pelo IFPA, basta apresentar seus históricos escolares extraídos do Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas – SIGAA/IFPA (https://sigaa.ifpa.edu.br/), entrando pela opção “Entrar com GOV.BR” (serviço do Governo Federal). Ao entrar, acessar o menu ENSINO e selecionar a opção EMITIR HISTÓRICO ESCOLAR – RVHE.

INSCRIÇÕES

A inscrição nesta chamada pública acontecerá UNICAMENTE ONLINE, por meio de preenchimento do formulário eletrônico de 30 a 31 de janeiro, pelo link:

https://ctead.ifpa.edu.br/inscricao-fic-ingles-e-espanhol-2023

EDITAL & OUTROS DOCUMENTOS

Edital

Edital em Libras

RESULTADOS E CONVOCAÇÕES

Em breve

Foto: Reprodução belem.ifpa