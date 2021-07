IFPA abre processo seletivo com mais de 2 mil vagas para cursos de graduação e técnicos

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará (IFPA) lançou o edital do

Processo Seletivo Unificado (PSU) para ingresso nos Cursos de Educação Profissional Técnica de Nível Médio, na forma de oferta subsequente ao Ensino Médio, para o 2o semestre do ano letivo de 2021. São 1.621 vagas ofertadas pelos campi Abaetetuba, Altamira, Ananindeua, Avançado Vigia, Belém, Bragança, Breves, Cametá, Castanhal, Itaituba, Óbidos, Santarém e Tucuruí.

O período de inscrições é de 20 de julho a 03 de agosto, exclusivamente pela internet, no site do processo seletivo do IFPA: https://prosel.ifpa.edu.br, onde também será possível encontrar todas as informações referentes à inscrição, seleção, resultado e habilitação de matrícula, bem como toda e qualquer alteração no edital. Não haverá cobrança de taxa de inscrição.

Os cursos técnicos subsequentes são cursos regulares com duração de até dois anos, com

matriz curricular composta de disciplinas específicas da área profissional de cada curso, e

destinam-se a alunos que concluíram do Ensino Médio ou ensino equivalente, portanto, no

ato da inscrição, além da documentação exigida em edital, o candidato deverá apresentar um documento escolar contendo as notas/conceitos de aprovação nas disciplinas de Língua

Portuguesa ou Português e Matemática obtidas no 1o, 2o e 3o Ano.

O PSU Técnico Subsequente 2021.2 será composto por três fases. A primeira é classificatória e consiste nas inscrições e classificação dos candidatos. A segunda fase é eliminatória e consiste na realização de procedimento de heteroidentificação dos candidatos

autodeclarados pretos ou pardos, e, por fim, na terceira fase, será analisada a ocumentação para habilitação de matrícula dos candidatos aprovados na fase 1 para não autodeclarados pretos ou pardos, e na fase 1 e 2 para autodeclarados pretos ou pardos.

Para quem deseja fazer um curso superior, há as opções de Cursos de Graduação em graus de Bacharelado, Licenciatura ou Tecnologia. No total, são 560 vagas distribuídas entre os campi de Abaetetuba, Ananindeua, Belém, Breves e Castanhal, para ingresso no 2o semestre do ano letivo de 2021, conforme o calendário acadêmico de cada campus. Para participar é preciso ter feito a edição de 2017, 2018, 2019 ou 2020 do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas de 20 de julho a 03 de agosto, exclusivamente pela internet, no site do processo seletivo do IFPA: https://prosel.ifpa.edu.br, onde também será possível encontrar todas as informações sobre inscrição, seleção, resultado e habilitação de matrícula, bem como toda e qualquer alteração no edital.

Fonte: O Liberal