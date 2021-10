IFPA e Ufra estão com inscrições abertas para vagas ofertas pelo Programa Forma Pará 2020

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará (IFPA) abriu o prazo de inscrição, nesta sexta-feira (15), para o processo de seleção que preencherá as vagas remanescentes da chamada 2020 do Forma Pará, programa do governo do Estado, desenvolvido pela Secretaria de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissional e Tecnológica (Sectet).

Disponível no site da Fundação de Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa (Fadesp), responsável pelo processo de seleção, o edital prevê vagas nos cursos de Licenciatura em História (Marituba), Licenciatura em Física (Muaná), Bacharelado em Agronomia (Cachoeira do Piriá), Tecnológico em Rede de Computadores (Dom Eliseu) e Licenciatura em Ciências Biológicas (Novo Repartimento).

A seleção não terá prova específica e o candidato será avaliado pelo desempenho escolar com base nas notas de aprovação nas disciplinas de Português e Matemática, durante o ensino médio. As notas/conceitos devem ser comprovadas pelo histórico escolar, ou boletim ou por declaração da escola.

Os interessados no processo seletivo podem se inscrever até o dia 28 de outubro. A taxa de inscrição é de R$ 80,00 e deve ser paga até o dia 29 de outubro. Candidatos com direito à isenção da taxa de inscrição devem fazer a solicitação até o dia 21/10.

Ufra – A Universidade Federal Rural da Amazônia (Ufra) também está com inscrições abertas para vagas remanescentes do Forma Pará. Os interessados têm até a próxima quinta-feira (21/10) para acessar o formulário de inscrição. Os cursos ofertados Agronomia, em Ourém, e Licenciatura em Computação, em Mosqueiro, distrito de Belém.

Acesse os editais e as fichas de inscrição aqui: IFPA e UFRAPor Jeniffer Galvão (SECTET)

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação