IFPA oferece oportunidades de trabalho no Pará com remuneração de até R$ 4 mil; veja como se candidatar

O Instituto Federal do Pará (IFPA) está com inscrições abertas para 37 vagas para os cargos de nível médio e superior e também para formação de cadastro reserva, com salários de até R$ 4.180,66. Interessados devem se inscrever até o dia 16 de março, exclusivamente pela Internet.

Para validar a inscrição, o candidato deve efetuar o pagamento da taxa no valor de R$ 60 para o cargo de nível médio; R$ 80 para cargos de nível técnico; e R$ 100 para cargos de nível superior.

As provas do concurso público ocorrerá nos municípios de Belém, Marabá ou Santarém, o candidato pode optar por um dos municípios no momento da inscrição.

As vagas ofertadas são para os seguintes cargos:

Assistente de Alunos – uma vaga;

Técnico de Laboratório/Ciências – oito vagas;

Técnico de Laboratório/Informática – uma vaga;

Técnico em Contabilidade – cinco vagas

Técnico em Enfermagem – uma vaga;

Técnico de Tecnologia da Informação – cinco vagas;

Administrador – oito vagas;

Analista de Tecnologia da Informação – três vagas

Contador – duas vagas;

Estatístico – uma vaga;

Médico – uma vaga;

Tecnólogo em Gestão Financeira – duas vagas.

Sobre a Remuneração

De acordo com o edital, as remunerações estarão divididas da seguinte forma:

Para o cargo de nível médio: R$ 1.945,07

Para nível técnico: R$ 2.446,96

Para cargos de nível superior: R$ 4.180,66 mais auxílio-alimentação no valor mensal de R$ 458, auxílio-transporte, assistência suplementar à saúde e auxílio pré-escolar no valor de R$ 321 por dependente até cinco anos de idade.

O concurso será de dois anos, a contar da data de publicação da homologação do resultado final no Diário Oficial da União, havendo possibilidade de ser prorrogado.

Prova

Serão 70 questões de múltipla escolha, sobre língua portuguesa, legislação e ética do serviço público, noções de gestão pública conhecimentos de informática e conhecimentos sobre o cargo para o qual está concorrendo. A prova terá duração de quatro horas para a realização.

Foto: Reprodução Internet