IFPA oferta mais de 1.300 vagas em cursos técnicos e de graduação no Pará; saiba como se inscrever

O Instituto Federal do Pará (IFPA) está com 1321 vagas abertas, sendo 1001 para remanescentes do Processo Seletivo Especial 2022.2 e 320 em cursos presenciais de graduação, em regime especial, pelo Processo Seletivo Especial 2023. As inscrições podem ser feitas até o dia 14 de novembro, para 11 municípios do Pará. Para se inscrever e ler os editais, basta acessar o link.

Candidatos que já concluíram o ensino médio ou equivalente, ou ainda concluirão no ano letivo de2022, podem participar do Processo Seletivo Especial 2022.2. As vagas são nos seguintes cursos:

Edificações;

Meio Ambiente;

Segurança do Trabalho;

Secretaria Escolar;

Alimentação Escolar;

Agrimensura;

Química;

Informática;

Mecânica;

Agropecuária;

Saneamento,

Todos serão ofertados nos municípios paraenses de Mocajuba, Parauapebas, Santana do Araguaia e Xinguara.

Já os candidatos concluíram o ensino médio ou equivalente, ou ainda concluirão no ano letivo de 2022, podem participar do Processo Seletivo Especial 2023 para os seguintes cursos de educação profissional técnico de nível médio:, presenciais e à distância:

O processo seletivo será composto por três fases. A primeira fase, de caráter eliminatório, consiste no preenchimento do formulário de inscrições, pagamento do boleto bancário ou solicitação isenção da taxa de inscrição.

A segunda etapa, eliminatória e classificatória, é a prova de conhecimentos, realizada no município onde o curso escolhido será ofertado.

Na terceira fase, de caráter eliminatório, será feita a habilitação de matrícula, com análise de documentos comprobatórios e procedimentos de heteroidentificação dos candidatos autodeclarados pretos e pardos — negros.

